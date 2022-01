Arci Servizio Civile Sicilia cerca 131 operatori volontari del Servizio Civile Universale

Arci Servizio Civile Sicilia cerca 131 volontari da inserire in 13 progetti di servizio civile che partiranno nella primavera del 2022. C’è tempo fino a mercoledì 26 gennaio (ore 14) per presentare la domanda.

Sono previste, in alcuni progetti, riserve di posti per giovani con minori opportunità (nello specifico “difficoltà economiche”).

Per candidarsi ai posti riservati il candidato dovrà necessariamente possedere la certificazione dello specifico requisito richiesto e fare attenzione alla compilazione della domanda selezionando la giusta opzione (esp.: “giovani con minori opportunità” oppure “GMO“)

Le domande potranno essere presentate solamente ONLINE sulla piattaforma https://domandaonline.serviziocivile.it/ ed è necessario che tutti i candidati possiedano lo SPID.

Per avere maggiori informazioni sui nostri progetti: http://www.ascsicilia.it/

Info anche sulle nostre pagine social Facebook e Instagram

Scrivi all’indirizzo sicilia@ascmail.it

Chiamaci al numero 0917920366

COS’È IL SERVIZIO CIVILE

Il servizio civile è un’opportunità per i giovani che hanno un’età compresa tra i 18 e i 28 anni di fare un’esperienza di cittadinanza attiva, impegnandosi in diversi progetti e percependo un compenso ( 444,30 euro al mese).

· Possono svolgere servizio civile sia in Italia che all’estero.

· Il Servizio civile universale ha una durata di 12 mesi.

· L’orario di attività è stabilito dal progetto e prevede un impegno settimanale minimo di 25 ore oppure un monte ore di 1.145 ore per i dodici mesi.

I settori di intervento in Italia e all’estero nei quali gli Enti propongono i progetti che vedono impegnati i volontari sono:

a) assistenza

b) protezione civile

c) patrimonio ambientale e riqualificazione urbana

d) patrimonio storico, artistico e culturale

e) educazione e promozione culturale, paesaggistica, ambientale, dello sport, del turismo sostenibile e sociale

f) agricoltura in zona di montagna, agricoltura sociale e biodiversità

g) promozione della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata; promozione e tutela dei diritti umani; cooperazione allo sviluppo; promozione della cultura italiana all’estero e sostegno alle comunità di italiani all’estero.

Come precisato nei testi di progetto approvati dal Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale, le selezioni avranno inizio a partire dal 14 febbraio 2022

CHI è ASC

ASC è un’associazione no profit (APS). È l’unica associazione di scopo dedicata unicamente a realizzare progetti di Servizio Civile sia in Italia che all’estero per i tutti i settori tematici previsti dalla legge.