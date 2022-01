L’Uva, un alimento importante nella dieta che fluidifica il sangue

Esistono numerosi prodotti naturali le cui proprietà utili sono spesso sottovalutate. Sapevate che consumare quotidianamente uve rosse o nere è importante , poiché è frutta che contiene molti antiossidanti che aiutano a fluidificare il sangue e ridurre il rischio di coaguli? Inoltre aiuta a ridurre il colesterolo nel corpo e a ridurre le infiammazioni vascolari. L’ uva rossa contiene dieci volte più elementi utili di quella verde ed è meglio non ingerire i semi che si trovano negli acini. Un grappolo al giorno sarà sufficiente per avere dall’uva il giusto apporto di sostanze nutrienti e utili al nostro corpo. Sempre per il sistema vascolare è utile il succo di melograno che ha un effetto benefico sui pazienti ipertesi e sulle persone stressate.