Nicosia: il risultato dei dei controlli effettuati dai carabinieri la settimana scorsa.

Nel corso del fine settimana, il Comando Compagnia Carabinieri di Nicosia ha ulteriormente rafforzato, in tutto il territorio, i servizi di vigilanza e di prevenzione dei reati in genere, il controllo degli esercizi pubblici e della circolazione stradale, finalizzati ad assicurare ai cittadini maggiore sicurezza. A Regalbuto è stato arrestato un pregiudicato del luogo per i reati di “resistenza a pubblico ufficiale “ e “rifiuto d’indicazioni sulla propri identità personale mentre hanno deferito in stato di libertà un troinese per “porto abusivo di arma da taglio” . A Troina noltre nel corso di una perquisizione effettuata in area rurale, una persona veniva trovata in possesso di circa 200 munizioni di vario calibro illegalmente detenute e circa 200grammi di polvere da sparo.Complessivamente nell’ambito dei servizi di prevenzione e controllo alla circolazione stradale i Carabinieri della Compagnia di Nicosia hanno proceduto al controllo di 150 autovetture, alla segnalazione all’Ufficio territoriale del Governo due persone per uso personale di sostanze stupefacenti.

