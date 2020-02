Il comune di Piazza Armerina in dissesto finanziario. Avviata la procedura. La documentazione.

Con la delibera n. 8 del 30 gennaio prende inizio la procedura di di dissesto finanziario per il comune di Piazza Armerina. Dopo il parere dei Revisori dei Conti nei prossimi giorni la proposta della Giunta arriverà in consiglio comunale per il voto definitivo. A corredo dell’articolo, oltre alla delibera, trovate anche una lunga lettera dell’assessore al bilancio Alessio Cugini che spiega ai cittadini il suo punto di vista e le motivazioni che hanno spinto la giunta ad avviare la procedura. Lo stesso sindaco domenica prossima alle 16.30 ha convocato in piazza Villari(ex piano Duilio) un comizio per parlare ai cittadini.

In città non si parla d’altro. Avrà fatto bene l’amministrazione a chiedere il dissesto o sarebbe stato preferibile tentare ancora una volta di riequilibrare il bilancio? Ma, soprattutto, di chi è la colpa? Con queste due domande ovviamente su Facebook molti cittadini sono improvvisamente diventati esperti di economia e finanza comunale. Divertenti in alcuni casi i commenti scritti non in base a conoscenze ma sui “sentito dire” da bar. Si arriva a supporre che il comune, visto il dissesto, non potrà acquistare le mascherine ai cittadini quando arriverà l’epidemia del Coronavirus.

Molto più serio è invece il discorso sul’esistenza di eventuali colpe. Chi ha causato il dissesto e verrà chiamato a rispondere delle proprie colpe? Su questo argomento deciderà la Corte dei Conti che sicuramente ha più competenza di qualche frequentatore di Facebook alla ricerca di “mi piace” e a cui chiediamo di leggere questo articolo sul tema→ per evitarsi un “guarda l’imbecille”.

Scarica Delibera

Scarica allegati