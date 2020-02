Piazza Armerina – Il quartiere Monte incontra il Sindaco. Tra le proposte il rifacimento delle strade principali.

Si è svolto ieri nella sede del Nobile Quartiere Monte di Piazza Armerina un incontro, promosso dal comitato di quartiere, tra i residente , il sindaco Nino Cammarata e altri rappresentanti dell’amministrazione. E’ stata l’occasione per il presidente Filippo Rausa non solo di portare a conoscenza del Primo Cittadino le innumerevoli iniziative del comitato ma anche quella di illustrare una serie di richieste per migliorare la vivibilità di questa importante parte del centro storico di Piazza Armerina che, come ha sottolineato lo stesso Rausa, “contiene i maggiori punti di interesse turistico e culturale”.

Da poco tempo le sedi dei comitati dei quartieri storici sono state inserite nel Sistema Museale di Piazza Armerina (SIMPA), a testimonianza della crescente attenzione da parte delle amministrazioni nei confronti di chi non solo collabora fattivamente alla realizzazione del Palio dei Normanni, una delle più imponenti ricostruzioni storiche italiane, ma anche chi si spende sul territorio e opera da mediatore tra la politica e i cittadini con le loro esigenze e le loro richieste.

Tra le varie richieste al Sindaco espresse in un documento letto da Filippo Rausa anche quella di valutare, in prospettiva, la possibilità di procedere con la ripavimentazione delle strade principali del quartiere, sostituendo le basole in pietra lavica, che sollecitano eccessivamente il sistema di ammortizzazione delle auto, con un materiale più adeguato ai tempi, sempre comunque rispettando l’architettura dei luoghi. Anche la piazza Garibaldi è stata oggetto dell’intervento di Rausa anche se già, come ha precisato lo stesso sindaco Cammarata, rientra nei progetti di ristrutturazione di alcuni spazi urbani avviati dall’amministrazione.

Un’altra richiesta, tra quelle avanzate ma non solo dal quartiere Monte, è stata già accolta ed è stata oggetto di una deliberazione del consiglio comunale: quella relativa all’istituzione dei mercatini ortofrutticoli rionali previsti dal piano commerciale e che dovrebbero avviarsi fra poco.