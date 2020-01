Il quartiere Monte chiede di posizionare delle panchine nella “piazzetta Prospero Intorcetta”

Con un lettera indirizzata al sindaco Nino Cammarata il presidente del quartiere Monte, Filippo Rausa, ha chiesto l’installazione di alcune panchine nella piazzetta antistante la la Biblioteca Comunale, lungo via Vittorio Emanuele II, “un crocevia – si legge nella lettera – di transito di turisti, di visitatori, nonché di frequentatori della nostra rinomata Biblioteca Comunale, ove è allocato il Museo del Libro Antico”. la richiesta indica anche il posizionamento delle panchine che andrebbero sistemate a ridosso del muro perimetrale della chiesa di Sant’Ignazio e della stessa Biblioteca.

Filippo Rausa popone anche che la piazzetta venga intitolata al grande padre gesuita Prospero Intorcetta “anche in considerazione della presenza del monumento che lo ritrae, posto in un angolo della stessa”.

