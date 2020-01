Piazza Armerina – Viaggio di istruzione in Toscana per gli alunni del Majorana e della Cascino. In programma anche la visita del museo Leonardiano

Per gli alunni delle classi terze e quarte dell’istituto tecnico Majorana e del Liceo Scientifico e Classico Cascino di Piazza Armerina il viaggio di istruzione si svolgerà nella prossima primavera in Toscana. Il programma, prevede oltre un’approfondita visita della della città di Firenze, dei suoi monumenti, dei musei e dell principali attrazioni turistiche, anche la visita delle città di Pisa, Siena, San Gimignano e Lucca. In programma anche una visita a Vinci dove sarà possibile visitare la casa natale di Leonardo e il museo Leonardiano. La gita dovrebbe svolgersi dal 20 al 25 aprile.

Per maggiori informazioni è consultabile la pagina sul sito dell’Istituto.