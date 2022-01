Piazza Armerina – L’assessore Epifanio: “L’aggressione canina al Casalotto, notizia in parte falsa: non si tratta di randagi”

COMUNICATO ASSESSORE EPIFANIO DI SALVO

Mi trovo costretto ad intervenire per chiarire e far luce sull’episodio che ha visto vittima un ragazzino aggredito da un cane mentre faceva ritorno a casa in compagnia della propria mamma. L’aggressione, accaduta all’interno del quartiere Casalotto, dalle prime attività della polizia locale è emerso che trattasi di un cane verosimilmente non riconducibile ad un cane randagio, così come affermato da un post apparso ieri su Facebook. Alla luce di quanto accaduto e tenendo conto anche dell’episodio di qualche sera fa, quando un altro cane scappato al proprio padrone, ha aggredito e ha seminato il panico in piazza Boris Giuliano, vorrei fare un appello ai proprietari di cani affinché siano sempre attenti nella gestione dei propri animali. Approfitto di questo spazio anche per porgere gli auguri di una pronta guarigione al bambino aggredito. In relazione al problema del randagismo stiamo lavorando ad una campagna di “microcippatura” e sterilizzazione a cui presto daremo inizio.

Un altro problema è rappresentato dalle notizie false o mal raccontate che spesso si trovano sui social, a volte scritte solo per attirare l’attenzione, a volte per scopi politici. Invito i cittadini a usare molta cautela nel valutare la veridicità delle notizie che appaiono su Facebook. Mi auguro di poter leggere questo comunicato sul vostro blog gestito da sempre con grande professionalità e correttezza.

Assessore Epifanio Di salvo