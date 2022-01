Meteo Piazza Armerina : tempo variabile per questo inizio settimana

Sarà un inizio settimana variabile con temperature gradevoli nelle ore centrali della giornata, ma attenzione la sera per possibili gelate dovute all’inversione termica. Ci sarà un aumento della nuvolosità a partire da mercoledì.

Lunedì 17/01/2022 ☀️

Sarà una giornata soleggiata

Non sono previste precipitazioni.

🌡️Temperature : la massima registrata sarà di 13°C, la minima 3°C ( in periferia non escludo temperature inferiori allo zero.

💧Umidità : alta

🌬️Vento : debole

❄️Ghiaccio : lieve- moderno

☔Probabilità di precipitazione : 0%

Martedì 18/01/2022

Sarà una giornata 🌤️ prevalentemente soleggiata

non sono previste precipitazioni.

🌡️Temperature : la massima registrata sarà di 12°C, la minima 3°C ( in periferia non escludo temperature inferiori allo zero.

💧Umidità : alta

🌬️Vento : debole

❄️Ghiaccio : lieve- moderno

☔Probabilità di precipitazione : 0%

Mercoledì 19/01 /2022 ☀️-⛅

Sarà una giornata soleggiata nella prima parte della giornata, nel pomeriggio aumento della nuvolosità.

🌡️Temperature : in lieve diminuzione sui valori massimi, la massima registrata sarà di 11°C, la minima 3°C ( in periferia non escludo temperature inferiori allo zero.

💧Umidità : alta

🌬️Vento : debole

❄️Ghiaccio : lieve

☔Probabilità di precipitazione : 30%

Giovedi 20 /01 /2022 ☁️

Sarà una giornata nuvolosa

🌡️Temperature : in diminuzione le massime, leggermente in aumento le minime ove la la temperatura massima registrata sarà di 9°C, la minima 5°C.

💧Umidità : alta

🌬️Vento : sostenuto

❄️Ghiaccio : assente

☔Probabilità di precipitazione : 0%



A cura di

David Cartarrasa

