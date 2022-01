ASP Enna. Fine Open Day per gli studenti.

Con la ripresa dell’attività scolastica in presenza/DAD, oggi, 13 gennaio 2022, termina l’Open day per la vaccinazione degli studenti che, pertanto,dovranno essere prenotati per ricevere la somministrazione del vaccino contro il COVID19. Anche per tale categoria e per i minori appartenenti alla fascia di età 5-11 annni torna da oggi l’accesso alla vaccinazione tramite prenotazione.

La prenotazione può essere effettuata collegandosi alla piattaforma governativa (prenotazioni.vaccinicovid.gov.it/) oppure attraverso il sito della Regione Sicilia www.siciliacoronavirus.it da dove è possibile scaricare la modulistica relativa alla vaccinazione.