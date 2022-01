Piazza Armerina – Il Covid avanza ma i vaccini proteggono. Comunque la scienza ha vinto.

La pandemia è esplosa in tutta la sua virulenza e sta flagellando l’intera Sicilia. I casi a Piazza Armerina, rispettando un trend consolidato da alcuni giorni, sono quasi 600 ma in realtà potrebbero esserci molti più contagiati che non presentano sintomi. La variante Omicron è in grado di portare chi non è vaccinato in terapia intensiva e anche alla morte, così dice la scienza che si basa sulla freddezza dei numeri. In Italia oltre l’80% dei ricoverati in terapia intensiva per causa diretta del covid è un novax, il restante 20% in parte è rappresentato da vaccinati con doppia dose da oltre 5 mesi o da casi particolari. Le fonti di queste informazioni sono diverse, tutte autorevoli, ma come è naturale che sia convergono sugli stessi risultati.

L’omicron è pericolosa ma meno della variante delta, sembra una normale influenza o addirittura non produce effetti per i vaccinati sotto i 5 mesi e per chi ha ricevuto la terza dose. A pagare il prezzo e a mettere il sistema sanitario in difficoltà sono solo i novax, come ha precisato il presidente Draghi nell’ultima conferenza stampa.

Tutto questo non interessa a chi ha scelto di non vaccinarsi e che sforna ogni giorno fantasiose teorie (made in internet) per dimostrare che il vaccino è dannoso. Per fortuna la scienza ha salvato ancora una volta l’umanità. Se volete provare un brivido e rendervi conto di cosa potrebbe accadere se la scienza fosse sconfitta, vi consiglio di vedere il film “Don’t Look Up” disponibile sulla piattaforma Netflix o di leggere un romanzo di fantascienza del 1972 scritto da Isaac Asimov, Neanche gli dei.

Nicola Lo Iacono