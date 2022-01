Piazza Armerina – Lucia Giunta è il nuovo vice-sindaco della giunta Cammarata.

COMUNICATO SINDACO NINO CAMMARATA

Questa mattina la dottoressa Flavia Vagone ha rimesso nelle mie mani il mandato da vice sindaco con le deleghe assessoriali, alla luce dei suoi nuovi impegni di consulente dell’assessore regionale alla salute; nel ringraziarla per il lavoro svolto in questi anni di amministrazione, da ultimo l’impegno in materia di personale che ha portato l’integrazione oraria e la stabilizzazione dei dipendenti, le ho richiesto di ricoprire l’incarico di esperta del sindaco in materia sanitaria, che ha accettato.

Contestualmente ho provveduto a nominare il nuovo vice sindaco con delega alle politiche sociali, Pubblica istruzione, politiche del personale e bandi europei, la Dott.ssa Lucia Giunta, già preside e donna profondamente impegnata nel sociale, che siamo certi contribuirà con la sua grande esperienza a portare avanti il programma amministrativo anche alla luce delle nuove sfide del pnrr.

Il Sindaco

Nino Cammarata