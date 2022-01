PD Enna – Cordoglio per la morte di David Sassoli

COMUNICATO STAMPA DELl’11/01/2022

La Federazione di Enna del Partito Democratico esprime il più profondo cordoglio per l’improvvisa scomparsa del Presidente del Parlamento Europeo David Sassoli. Un grande giornalista, un uomo gentile e brillante che è riuscito ad avvicinare le istituzioni europee ai cittadini e che ha saputo dare alla politica un volto sincero.

Avevamo provato ad averlo tra noi il 9 maggio u.s. in occasionedella “Festa dell’Europa”. Il suo concomitante impegno con l’apertura della Conferenza sul futuro dell’Europa di Strasburgo non ci ha consentito di poterlo ascoltare in videoconferenza. Ci eravamo ripromessi di organizzare nel 2022 un suo breve intervento ma il destino non ha voluto.

Addio Presidente

Il Segretario Provinciale

(Vittorio Di Gangi)