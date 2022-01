Asp di Enna, firmati sessanta incarichi di funzione: la soddisfazione della Cisl fp

La Cisl Fp delle province di Agrigento, Caltanissetta ed Enna, attraverso il segretario generale Salvatore Parello e quello territoriale Giovanni Luca Vancheri esprime soddisfazione per l’assegnazione, oggi, di 60 incarichi di funzione all’Asp di Enna ad altrettanti vincitori delle procedure selettive. “È un risultato importante che gratifica non solo la professionalità di tanti professionisti e lavoratori aventi meriti e titoli – dicono in una nota Parello e Vancheri -, ma rende ancora più efficiente ed efficace l’organizzazione dell’Azienda sanitaria provinciale nell’articolazione dei servizi erogati alla collettività.

Va sicuramente riconosciuto il merito al direttore generale Francesco Iudica, per aver mantenuto sempre la barra dritta nonostante la tempesta che ha colpito in questi due anni il servizio sanitario nazionale, così come al direttore amministrativo Sabrina Cilia, a quello sanitario Emanuele Cassarà, e agli uffici del personale che, con coerenza e grande impegno hanno mantenuto l’impegno preso con le organizzazioni sindacali”.“Personalmente – commenta infine Giovanni Luca Vancheri – esprimo soddisfazione perché è stata una battaglia durata anni, vinta anche nelle sedi competenti, per l’approvazione della contrattazione decentrata che oggi sta dando i propri frutti. L’approvazione di strumenti quali il regolamento Peo, perfomance individuale e oggi gli incarichi di funzione, consentono finalmente di premiare il merito, permettendo ad ogni lavoratore di essere orgoglioso dei propri sacrifici”.