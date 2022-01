Vaccinazioni contro l’influenza, open day all’Umberto I

Venerdì 14 gennaio 2022, a partire dalle ore 9:00 fino alle 12.00, porte aperte presso l’Ambulatorio di Vaccinazione, sito nel piano terra del Plesso Azzurro del Presidio Ospedaliero Umberto I di Enna, per la Giornata promossa dall’Assessorato Regionale della Salute e dedicata alle vaccinazioni contro l’influenza.

In tutta la Sicilia, infatti, sarà celebrato l’Influ Day, giorno dedicato all’informazione sui benefici della vaccinazione contro l’influenza e con possibilità, per coloro che ancora non l’hanno fatto di vaccinarsi per l’evento.

Il management dell’ASP di Enna, composto dal Direttore Generale, dr. Francesco Iudica, dal Direttore Amministrativo, dr.ssa Sabrina Cillia, e dal Direttore Sanitario, dr Emanuele Cassarà, di concerto con il Direttore del Servizio Epidemiologia dell’ASP di Enna, dr. Franco Belbruno, con la giornata dell’Influ Day, intende focalizzare l’attenzione dei cittadini sull’importanza della vaccinazione.“La vaccinazione rappresenta il mezzo sicuro ed efficace per prevenire l’influenza e ridurne le possibili complicanze, temibili per le persone con malattie croniche o anziane”, evidenzia il dr. Franco Belbruno. “I virus influenzali mutano spesso: per questo ogni anno viene utilizzato un vaccino nuovo che contiene i virus, resi innocui, che hanno più probabilità di causare l’epidemia. Per prevenire gravi complicanze dell’influenza, quali polmoniti e broncopolmoniti, la Regione Sicilia offre gratuitamente, alle coorti di 60 e 65 anni e a tutti i pazienti a rischio per patologia la vaccinazione antinfluenzale.”

Il Direttore Generale dell’ASP, dr Iudica, ha dichiarato: “Nella campagna vaccinale 2020-2021 è stato registrato nel nostro territorio un incremento di adesioni negli over 65 anni di circa sei punti percentuali rispetto alla precedente campagna di immunizzazione. Motivo di soddisfazione per la possibilità di potere meglio governare la concomitante pandemia da Sars-Cov 2 . Perché continui a crescere il numero delle persone protette, fino a raggiungere gli obiettivi minimi ed ottimali di copertura, invitiamo attivamente tutta la popolazione avente diritto a vaccinarsi contro l’influenza per ridurre ulteriormente la circolazione dei due virus”.

In occasione dell’Influ Day, saranno adottate tutte le misure possibili per la prevenzione del contagio pandemico.”