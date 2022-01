Piazza Armerina – La neve causa incidenti e file lungo la 117 bis. Attenti al ghiaccio

Bastano pochi centimetri di neve a mettere in difficoltà l’asse viario che collega Piazza Armerina ad Enna e all’autostrada A19. L’asfalto reso viscido e, alcune volte, la mancanza di catene o di pneumatici da neve, che ricordiamo sono obbligatori, è la principale causa di incidenti che, come è accaduto oggi, hanno bloccato la statale. In questi casi sarebbe comunque auspicabile l’intervento immediato di mezzi spalaneve e spargisale per liberare la strade.

La nevicata è giunta un po’ inaspettata anche se nelle nostre previsioni era stata in parte preannunciata dal nostro esperto in meteorologia David Cartarrasa. Le previsioni per domani escludono precipitazioni abbondanti ma attenzione al ghiaccio che si formerà soprattutto nei pressi del parco della Ronza, nelle prossime ore sono infatti previste temperature prossime allo zero.