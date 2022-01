Gli scienziati dell’Università di Helsinki sperimenteranno in primavera il farmaco TriSb92 contro il coronavirus

Gli scienziati dell’Università di Helsinki hanno sviluppato una molecola in grado di inattivare la proteina S del coronavirus SARS-CoV-2 e fornire un’efficace protezione a breve termine contro le infezioni. Lo riporta l’edizione News Medical, anche se bisogna precisare che i risultati preliminari dello studio non sono stati ancora sottoposti a revisione paritaria.

TriSb92 protegge dal coronavirus per almeno otto ore dopo il sospetto contatto con una persona infetta, pur rimanendo efficace anche ad alto rischio di infezione. L’azione della molecola nel corpo inizia immediatamente dopo la somministrazione nasale e mira a una regione della proteina spike che si lega a un recettore nelle cellule umane e consente al virus di entrare nella cellula.

Gli esperti hanno dimostrato che TriSb92 è in grado di prevenire anche lo sviluppo della SARS quando viene infettato dal virus SARS-CoV, un focolaio di cui si è verificato nei primi anni 2000. Ciò indica la possibilità che la molecola possa proteggere non solo da COVID-19, ma anche da altre pericolose potenziali infezioni, i cui agenti causali saranno i nuovi coronavirus. Si prevede che le sperimentazioni cliniche del farmaco, che è una probabile aggiunta ai vaccini, inizieranno in primavera.