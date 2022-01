ASP Enna. Nessuna carenza di reagenti per tamponi

Il responsabile del Laboratorio di Biologia Molecolare dell’ASP di Enna, dr. Bruno Morante, rassicura i cittadini in merito alla presunta carenza di reagenti per i tamponi COVID-19, come scritto in un articolo di una testata on line e successivamente ripresa da altre fonti di informazione. “La notizia, pertanto, è smentita e il Laboratorio di Biologia Molecolare – continua Morante – sta lavorando a pieno regime senza alcuna carenza di reagenti.