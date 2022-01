Il dottore Marco La Duca responsabile del Centro di Salute Mentale di Enna

La competenza diventa dirigenza. Finalmente l’Unitá Operativa Semplice di Salute Mentale , meglio conosciuta come Centro di Salute Mentale di Enna ha un Responsabile con la R maiuscola. Si tratta del dottore Marco La Duca, noto psichiatra, la cui versatilità è nota in tutta la città. La Duca era la persona più adatta per ricoprire tale ruolo perché la sua vita professionale ruota attorno al CSM di Enna da circa 28 anni. Marco La Duca ha seguito intere generazioni di pazienti più o meno gravi, non soltanto a livello ambulatoriale ma anche a livello ospedaliero, poiché, non va dimenticato, che periodicamente, è reperibile presso il reparto Psichiatria del nosocomio cittadino, dove avvengono sovente delicati ricoveri e si decidono anche trattamenti sanitari obbligatori.

La Duca, è stato particolarmente impegnato durante l’emergenza Covid ed in particolar modo nel primo lockdown ad affrontare le numerose patologie depressive insorte in concomitanza con l’avvento della pandemia. Ed oggi, La Duca ha 62 anni e il suo fiore all’occhiello è il suo essere stato per ben 11 Giudice Onorario presso la Sezione Penale del Tribunale dei Minorenni di Caltanissetta. Un’altro aspetto che distingue il noto psichiatra per il suo senso di umanità, è l’essere referente per il territorio provinciale, della residenzialità, , ovvero, di seguire tutti quei pazienti meno fortunati che non hanno parenti I quali possano seguirli a casa e sono inviati dai comuni, presso comunità alloggio. Ma La Duca, è solo, con un’altra collega, a gestire centinaia di utenti e si rende necessario che il Centro di Salute Mentale di Enna venga urgentemente incrementato di ulteriori figure mediche. Ad maiora semper dottore La Duca.

Mario Antonio Pagaria