Caos quarantena – L’On Luisa Lantieri: “L’Asp di Enna si Adeguerà a a quanto contenuto nella circolare ministeriale”

Dichiarazione dell’On. Luisa Lantieri.

In questi giorni ho ricevuto numerose lamentele in relazione alla confusione creatasi intorno alla quarantena, alle sue modalità e ai tempi di isolamento. Per tale motivo, dopo aver chiesto informazioni all’Assessorato regionale alla Sanità ho deciso di intervenire anche perché la maggior parte delle lamentele riguardava il fatto che l’ASP di Enna non aveva recepito la circolare del Ministero della Salute 60136 del 30 dicembre 2021, che semplifica in qualche maniera tutta la procedura. Da informazioni da me attinte presso la direzione dell’ASP mi è stato garantito che la circolare troverà da oggi in poi piena attuazione e che quindi: “I soggetti contagiati che abbiano precedentemente ricevuto la dose booster, o che abbiano completato il ciclo vaccinale da meno di 120 giorni, l’isolamento può essere ridotto da 10 a 7 giorni, purché i medesimi siano sempre stati asintomatici, o risultino asintomatici da almeno 3 giorni e alla condizione che, al termine di tale periodo, risulti eseguito un test molecolare o antigenico con risultato negativo”.Il tampone antigenico potrà essere effettuato in farmacia , presso i laboratori privati, i medici di famiglia e avrà pieno valore..

Per maggiore chiarezza cliccando su questo link potrete leggere la circolare Ministeriale.

https://drive.google.com/file/d/1-lnBpEsoxSZqxirsaCmpL2M55NCfX-Hb/view?usp=sharing