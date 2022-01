Agira: Capogruppo Manno “Nessun privilegio e massima trasparenza amministrativa, nell’ interesse del bene comune “

Quando un anno volge al termine è il tempo di bilanci ma è anche tempo di porsi nuovi traguardi da raggiungere e obiettivi da inseguire, come gruppo consiliare di minoranza vogliamo innanzitutto ringraziarvi per le segnalazioni e le sollecitazioni che abbiamo ricevuto e che abbiamo portato avanti con impegno e determinazione, deve essere ben chiaro che non smetteremo mai di mettere in cima alla lista dei nostri valori l’ interesse collettivo e il bene comune, la tutela dei diritti dei cittadini e il rispetto per la legalita. Il Comune è la “Casa dei Cittadini” e non deve mai discriminare i cittadini. Tutti devono avere le stesse opportunita’, diritti e servizi. Abbiamo dovuto dare il massimo per fronteggiare un’ emergenza dopo l’altra. Ma lo abbiamo fatto tutti, con coraggio e determinazione. A tutti voi va il nostro più sentito e rinnovato ringraziamento, perché anche nelle sfide più imponenti e difficili che ci attendono per il 2022, ci sostenete e ci spronate per avere quella “forza” per fare sempre di più e in modo migliore. Abbiamo ancora tante battaglie da combattere per tutelare i vostri diritti e riusciremo a farlo grazie al vostro supporto e alla vostra vicinanza. Far diventare ogni cittadino attivo e protagonista è la nostra sfida. Siamo contro ogni forma di “privilegio”, e per la massima trasparenza degli atti amministrativi. Siamo per l’ azione e la “sana proposta politica”. Siamo per il “controllo degli atti” consapevoli che il nostro ruolo possa essere anche non condiviso da qualcuno.