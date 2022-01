Dal 5 gennaio vaccini solo con prenotazione

Per garantire l’ordine pubblico e la sicurezza della vaccinazione nonchè evitare assembramenti in questo periodo caratterizzato dall’ondata di contagi in corso, considerato l’eccezionale ed improvviso afflusso nei centri vaccinali, si comunica che dal giorno 5 gennaio p.v. si potrà accedere alla vaccinazione esclusivamente previa prenotazione da effettuarsi tramite il seguente link: http://prenotazioni.vaccinicovid.gov.it/