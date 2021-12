ASP Enna. Nomina Direttore Distretto Agira e UOC Dipendenze Patologiche

La Direzione dell’ASP di Enna ha conferito gli incarichi di Direttore del Distretto Sanitario di Agira al dott. Giuseppe Bonanno e di Direttore UOC Dipendenze Patologiche alla dottoressa Carmela Murè. Si rafforza la struttura organizzativa della Sanità Territoriale.

Il dr. Bonanno esprime “soddisfazione per questo traguardo raggiunto che motiva ulteriormente l’impegno per assicurare i servizi sanitari nel territorio in un momento particolarmente difficile che necessita del contributo e della collaborazione di tutti. Esprimo un ringraziamento alla Direzione Aziendale per la fiducia accordatami sapendo di poter contare anche dell ‘ insostituibile supporto dei miei collaboratori.”

La dott.ssa Murè: “L’incarico come Direttore della UOC Dipendenze Patologiche, rappresenta per me una importante sfida professionale ed un onore nello stesso tempo.

Sono certa che grazie alla collaborazione di tutte le eccellenti professionalità che vanta la UOC saranno portati a termine nuovi progetti al fine di assicurare un livello di assistenza adeguato,per noi infatti obiettivo prioritario è quello di garantire quanti si rivolgono ai nostri servizi.

Diversi sono i progetti che desidero realizzare, attivando sin da subito percorsi specifici per la medicina di genere.

Infatti le differenze nell’accesso ai servizi e nella risposta al trattamento sono particolarmente evidenti, e gli esiti di salute particolarmente importanti. Il ri-orientamento dei servizi in un’ottica di genere appare dunque una assoluta priorità.

Entro il prossimo mese di Gennaio proporrò il piano programmatico annuale 2022 alla Direzione Generale ed al Direttore del Dipartimento, tanto al fine della condivisione delle linee progettuali di interesse specifico.

Per il Direttore Generale, dr. Francesco Iudica, “le nomine odierne costituiscono ambedue un’importante azione di consolidamento della sanità territoriale. Nel perseguire l’obiettivo della riduzione della diffusione nel territorio delle dipendenze, l’UOC Dipendenze patologiche agisce con la finalità della prevenzione, della cura e del reinserimento nella comunità, possibile solo attraverso una forte integrazione sociosanitaria. La nomina della dr.ssa Carmela Murè, professionista della Salute Mentale, rafforzerà il lavoro multidisciplinare dell’equipe in ogni articolazione della programmazione territoriale del Servizio. Sono altrettanto certo che il dr. Bonanno, nominato Direttore del Distretto Sanitario di Agira, garantirà egregiamente il governo della domanda di salute della popolazione attraverso l’efficace assetto organizzativo del territorio. La presa in carico dell’utente a cura del Distretto Sanitario, e l’assistenza primaria continuativa e integrata che ne deriva, costituiscono la risposta privilegiata ai bisogni di salute condizionati dalle malattie croniche, dall’invecchiamento demografico e dalla necessaria attività di prevenzione delle nuove patologie.”