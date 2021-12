ASP Enna. Incarichi per 11 dirigenti amministrativi di Unità Operative Semplici

Sottoscritti i contratti di nomina di 11 dirigenti di Unità Operative Semplici di natura amministrativa. Un altro importante tassello si aggiunge al completamento della struttura organizzativa dell’ASP di Enna. Il Direttore Generale dell’ASP di Enna, dr. Francesco Iudica, coadiuvato dal Direttore Sanitario, dr. Emanuele Cassarà, e dal Direttore Amministrativo, dr.ssa Sabrina Cillia, ha conferito a undici dirigenti amministrativi gli incarichi di Responsabile Unità Operative Semplici (UOS). “L’organigramma che mi è stato consegnato al momento del mio insediamento – ha sottolineato il Direttore Generale, Francesco Iudica, – aveva più spazi vuoti che pieni: le strutture come le Unità Operative Semplici non avevano i Responsabili individuati, pur essendo la loro nomina prevista dall’Atto Aziendale e dal Regolamento di funzione. Così come per le UOS di natura sanitaria, ora le Unità Semplici amministrative sono poste nella condizione di avere, nel pieno riconoscimento delle loro funzioni, dirigenti che ringrazio per l’impegno profuso nel lavoro in questi anni. L’Azienda, ed è per noi motivo di gratificazione, è ora nelle condizioni di svolgere la sua missione per raggiungere, nelle articolazioni sanitarie e amministrative ben definite funzionalmente, gli obiettivi strategici legati alla tutela della salute”.

I dirigenti delle UOS sono: Angelo Savoca UOS Gestione Patrimonio, Angela Maria Messina UOS Trattamento Economico Personale, Carmelo Giarrizzo UOS Audit – PAC, Franca La Paglia UOS Gare e Beni, Salvatore Mingrino UOS Gare, Servizi e Lavori Pubblici, Salvatore Cordovana UOS Energy Management, Stefano Contrino UOS Att. Amministrative Ospedaliere Presidi Ospedalieri Basilotta e Ferro Branciforti Capra, Giuseppe Crescimanno UOS Att. Amministrative Ospedaliere Presidi Ospedalieri Umberto I e M. Chiello, Alessandra Falcone UOS Stato Giuridico del Personale, Nicolina Pilato UOS Ciclo Attivo e Angelo Nicoletti UOS Ciclo Passivo.