Piazza Armerina – La dottoressa Flavia Vagone nominata Consulente dell’assessore regionale alla salute, Ruggero Razza

COMUNICATO STAMPA AMMINISTRAZIONE COMUNALE PIAZZA ARMERINA

La dottoressa Flavia Vagone è stata nominata con decreto m. Consulente dell’assessore regionale alla salute, avv. Razza, per il territorio della provincia di Enna. Un riconoscimento al lavoro svolto e alla professionalità a servizio del territorio che negli ultimi anni ha portato avanti anche da vice sindaco.

” Sono onorata dell’incarico ricevuto”- ha commentato la dott.ssa Vagone -“riconoscimento del lavoro portato avanti nell’impegno professionale, e in questo ultimo periodo in amministrazione comunale, sempre al servizio del territorio. La pandemia sta evidenziando quanto importante sia una sanità organizzata nel territorio, ed è anche da questo che dovremo ripartire con proposte concrete e realizzabili per la nostra struttura ospedaliera. È con questo spirito che ho accettato questo prestigioso incarico, in un periodo storico, a maggior ragione il post pandemico, in cui la gente ha bisogno di rassicurazioni e prospettive a partire dal diritto alla salute. Contribuirò all’attività di verifica delle criticità esistenti e predisporrò apposite strategie di intervento in relazione all’assistenza sanitaria territoriale.”.

Esprimo soddisfazione e orgoglio per la scelta riposta dell’assessore Razza. Giungano alla dott.ssa Flavia Vagone le più vive congratulazioni e nome mio e dell’intera amministrazione comunale di Piazza Armerina.