Valguarnera – Agevolazioni straordinarie sui tributi comunali a sostegno delle famiglie e delle attività commerciali

COMUNICATO STAMPA COMUNE DI VALGUARNERA – COMMISSIONE BILANCIO

In data 23/11/2021 la Commissione Bilancio del Comune di Valguarnera Caropepe, presieduta dal Consigliere comunale Draià Antonino, ha approvato delle al fine di fronteggiare l’emergenza da Covid-19.

Al Presidente della Commissione Bilancio Draià Antonino preme sottolineare quanto segue: “In questo ultimi mesi, la Commissione bilancio, in sinergia con la Giunta comunale e con gli Uffici del Settore Economico e Finanziario, ha lavorato molto per contribuire ad aiutare le famiglie e il sistema economico locale ad affrontare l’attuale momento di particolare difficoltà. Al pacchetto di misure che abbiamo già approvato a sostegno delle famiglie e del tessuto economico e produttivo in generale, nella seduta dell’ultima commissione bilancio abbiamo aggiunto un ulteriore tassello a sostegno della comunità Valguarnerese approvando delle importanti agevolazioni che approderanno in Consiglio comunale entro la fine dell’anno. Le agevolazioni riguardano il pagamento della TaRi, dei canoni di locazione e delle utenze domestiche relative all’anno 2021. Le tariffe TaRi per il 2021, avranno delle sostanziali riduzioni che varieranno dal 30% al 90%, in base al numero dei componenti di ciascuna famiglia. Verranno ripartite delle somme a fondo perduto, a sostegno delle attività commerciali colpite dagli effetti delle misure restrittive adottate per contenere la diffusione del contagio da Covid-19 nel periodo di zona rossa tra giorno 19/06/2021 e giorno 01/07/2021 e che rientravano nell’elenco dei codici ATECO indicati nel D.P.C.M. del 02 marzo 2021. Tutto ciò ritengo possa garantire un minimo di sollievo alle numerose persone che ancora vivono situazioni di difficoltà economica conseguenti all’emergenza economico-sociale tuttora in corso,