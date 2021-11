Stabilizzazione e incremento orario per i lavoratori del Comune di Piazza Armerina

La Cisl Fp delle province di Agrigento, Caltanissetta ed Enna, in una nota firmata dal segretario generale Salvatore Parello, da quello territoriale Giovanni Luca Vancheri, dal coordinatore delle funzioni locali di Enna Nino Dalia e dalla Rsu Cisl Fp Catty Magro, esprime piena soddisfazione per il traguardo raggiunto da 87 lavoratori del Comune di Piazza Armerina che fino a ieri venivano impegnati a svolgere attività lavorativa a tempo parziale (dalle 18 alle 30 ore ) e che, dal primo dicembre, ne svolgeranno 33 settimanali, e per la stabilizzazione di 7 lavoratori precari dopo più di vent’anni. “Si tratta di un grande risultato – dichiarano -, raggiunto dopo anni di incontri e confronti, con la Cisl Fp che è stata sempre in prima linea anche grazie alla tenacia dei propri Rsu con il solo obiettivo di restituire dignità ai lavoratori”.