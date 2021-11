ASP Enna. La dose di richiamo dopo 5 mesi

Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 23 novembre la Circolare del Ministero della Salute sulla somministrazione della terza dose (dose di richiamo) dopo 5 mesi, in vigore da oggi 24 novembre 2021. “…L’intervallo minimo previsto per la somministrazione della dose “booster” (di richiamo) con vaccino a m-RNA, alle categorie per le quali è già raccomandata (inclusi tutti i soggetti vaccinati con una unica dose di vaccino Janssen) e nei dosaggi autorizzati per la stessa (30 mcg in 0,3 mL per Comirnaty di Pfizer/BioNTech; 50 mcg in 0,25 mL per Spikevax di Moderna), è aggiornato a cinque mesi (150 giorni) dal completamento del ciclo primario di vaccinazione, indipendentemente dal vaccino precedentemente utilizzato…”.

