Agira: Capogruppo Manno sollecita interventi su strade e soluzione per Asu sospesi

“Recentemente nel corso dell’ ultimo Consiglio Comunale il sindaco rispondendo all’ interpellanza che ho presentato in merito al rischio della caduta di massi sulla strada provinciale 21 ha comunicato che presto verra’ emessa un’ ordinanza da parte della Provincia di chiusura del transito veicolare. Una determinazione che fornirà un utile elemento per richiedere in via d’ urgenza alla Regione un pronto intervento che possa garantire la dovuta sicurezza. La strada interessata è un’ importante arteria viaria per Agira ma credo che sia doveroso garantire la “vita” di chi giornalmente vi transita. Il rischio di caduta massi è concreto e potenzialmente imminente. Un disagio spero che possa durare poco. Nessuno è esente attraversando la strada di vedersi “investito” dalla caduta di un masso.

L’ amministrazione rispondendo ad un’ altra interpellanza ha comunicato di aver presentato richiesta alla Regione per il finanziamento, nella fase di progettazione, del P.U.G ( Piano Urbanistico Generale). Come gruppo consiliare di minoranza abbiamo da sempre, con molti atti, evidenziato l’ esigenza di portare avanti l’ argomento nell’ interesse dello sviluppo della nostra comunita’. Sull’ ufficio staff creato recentemente dal Sindaco per coadiuvarlo ho evidenziato come i soggetti interessati devono svolgere ruoli di supporto politico-amministrativo e non gestionali. Una rassicurazione avuta nel rispetto delle professionalita’ che il Sindaco ha ritenuto opportuno scegliere. L’ ente attraversa un momento particolarmente delicato sul versante del personale con un contenzioso in corso con alcuni ASU, non più operanti presso il Comune come Ente utilizzatore. Una vicenda che spero possa trovare una soluzione presso le sedi competenti. È nostro auspicio che possano rientrare presto presso il Comune o altro Ente.

Infine con un punto all’ ordine del giorno abbiamo richiesto di vigilare sui prossimi lavori che interesseranno il ponte lungo il tragitto della strada che congiunge Agira con Gagliano Castelferrato. La definitiva esecuzione della struttura’ garantira’ un percorso migliore e più sicuro. Noi ci siamo con impegno e responsabilita’”: Lo rende noto il Cpogruppo della minoranza consiliare Luigi Manno