Piazza Armerina – Il 20 novembre Assemblea Pubblica del Partito Democratico

COMUNICATO STAMPA PARTITO DEMOCRATICO

Sabato 20 Novembre 2021, alle ore 17:00, presso la sala del Monastero di Sant’Anna in Via Sant’Anna 15, si terrà l’Assemblea Pubblica del Partito Democratico di Piazza Armerina dal tema “Torniamo in Piazza: Ieri, Oggi, Domani”.

Questo primo evento pubblico, organizzato dai democratici piazzesi, sarà aperto alla partecipazione dei cittadini, che potranno introdurre temi da discutere, formulare domande e proposte, chiedere informazioni relative allo stato di alcuni progetti amministrativi nonché avere chiarimenti sul nuovo modello di partito che il nuovo corso del PD di Piazza Armerina ha intenzione di costruire. Alla fine dell’assemblea pubblica verranno costituiti tavoli tematici, con lo scopo di elaborare proposte di miglioramento delle condizioni di vita del nostro territorio in tutti i settori. L’evento, organizzato insieme ai Giovani Democratici di Piazza Armerina, verrà introdotto dal nuovo Segretario del PD di Piazza Armerina Dario Azzolina, interverranno successivamente il Segretario Regionale PD Anthony Barbagallo, il Segretario Provinciale PD Vittorio Di Gangi e il resp. Organizzazione del PD Sicilia Sebastiano Fabio Venezia. Grazie al lavoro e alla presenza del Consigliere del PD Mauro Di Carlo, inoltre, ci sarà modo di approfondire alcuni temi rilevanti del nostro comune e verrà fatta un’analisi di questi 3 anni di amministrazione del centro-destra.

I veri protagonisti dell’evento saranno i cittadini e saremo pronti ad accogliere e ad ascoltare tutti coloro i quali avranno voglia di esporre il proprio pensiero.