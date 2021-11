I l 29 novembre convocazione dell’assemblea generale del “Forum Enna 2030”

Nella giornata odierna si è riunito il Coordinamento del “FORUM ENNA 2030”, decidendo di convocare per lunedì 29 novembre 2021, alle ore 15:30, presso la Sala Cerere del Comune di Enna, l’Assemblea Generale del Forum Enna 2030.

Il Forum rilancia il l’appello del Presidente del Consiglio dei Ministri Mario Draghi: “Sindaci, sarete al centro della stagione che abbiamo davanti: una straordinaria occasione di riforme e investimenti, grazie al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Il successo del Piano è nelle vostre mani, come nelle nostre. C’è bisogno di cooperazione tra tutti i livelli dell’amministrazione, nella fase di pianificazione degli investimenti e in quella di attuazione. Questo sforzo deve coinvolgere tutti: Comuni, Regioni, Ministeri”. Con tali parole il Premier ha chiuso l’Assemblea dell’Unione Nazionale Comuni Italiani a Parma.

Obiettivo dell’assemblea è la presentazione delle proposte politico-programmatiche del Forum Enna 2030. Invitiamo tutti i soggetti territoriali, istituzionali ed economici a voler partecipare e ad essere parte fattiva del Forum Enna 2030.