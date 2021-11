Maltempoe viabilità, Sp15 – L’On. Luisa Lantieri si rivolge alla Protezione Civile

Ieri ho effettuato un sopralluogo sulla provinciale 15 , la strada che collega Piazza Armerina a Barrafranca, per accertarmi di persona dei danni causati dal maltempo che ha flagellato la Sicilia nei giorni scorsi. Come è possibile notare dalle foto che ho potuto scattare sul posto vi sono diverse criticità che ho subito comunicato al direttore della Protezione Civile siciliana Ing. Salvatore Cocina, che mi ha assicurato un intervento immediato.

In strade che hanno una grande importanza logistica occorrerebbe una manutenzione costante in grado di drenare le acque piovane. Fossati e canali di scolo andrebbero creati lì dove necessario e puliti con regolarità, soprattutto in strade che oltre a raccogliere il traffico ordinario sono importanti anche da un punto di vista sanitario visto che, come in questo caso, consentono ai cittadini di Barrafranca e Pietraperzia di raggiungere l’ospedale Chiello di Piazza Armerina. E’ questo il motivo per il quale, grazie al mio intervento, sono stati effettuati diversi lavori di manutenzione su queste strade, ma è chiaro, alla luce anche dei fenomeni meteorologici estremi che stanno diventando più frequenti, che serve un progetto che renda più sicura l’intera rete viaria della zona.

Continuerò a seguire la situazione in attesa che vengano avviati i lavori di ripristino dei tratti tratti stradali invasi dal fango sperano anche in un miglioramento della situazione meteorologica.