Il “forum enna 2030” lancia i tavoli tematici e rivolge un appello di adesione e partecipazione

Nella giornata odierna, si è riunito presso Sala Cerere ad Enna, in modalità mista (presenza e online), il Coordinamento del “FORUM ENNA 2030”, decidendo di stilare un documento programmatico per avviare fattive interlocuzioni con il Presidente della Regione Siciliana On. Nello Musumeci e gli Assessori di riferimento. Tale documento sarà inoltre condiviso con la Deputazione Nazionale.

Durante la riunione sono stati definiti i 10 tavoli tematici, con gruppi di lavoro e coordinatori:

MISSIONE 1, coordinata da Piero Patti (Presidente Ente Parco Minerario Grottacalda-Floristella) e da Salvatore La Spina (Sindaco di Centuripe):

– Tavolo 1. DIGITALIZZAZIONE E INNOVAZIONE NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE;

– Tavolo 2. TRANSIZIONE DIGITALE DEL SETTORE PRIVATO;

– Tavolo 3. TURISMO, CULTURA E RIGENERAZIONE URBANA.

MISSIONE 2, coordinata da Salvatore Russo (Assessore del Comune di Pietraperzia) e Massimo Primavera (Direttore Coldiretti):

– Tavolo 4. TRASPORTI VERDI E VERDE URBANO

MISSIONE 3, coordinata da Antonio Malaguarnera (Segretario CGIL) e Angela Maccarrone (Segretaria Confartigianato):

– Tavolo 5. MOBILIA’ E LOGISTICA

MISSIONE 4, coordinata da Maurizio Dipietro (Sindaco di Enna) e Santo Li Volsi (Direttore Confesercenti):

– Tavolo 6. RIQUALIFICAZIONE SCUOLE;

– Tavolo 7. ESTENSIONE TEMPO PIENO E MENSE;

– Tavolo 8. SVILUPPO DEL SISTEMA DI FORMAZIONE PROFESSIONALE

MISSIONE 5, coordinata da Paolo Gargaglione (Presidente del Consiglio Comunale di Enna) e da Debora Colicchia (Legacoop):

Tavolo 9. INCLUSIONE E COESIONE

MISSIONE 6, coordinata da Santo Li Volsi (Direttore Confesercenti) e Carlo Garofalo (Comitati Cittadini):

Tavolo 10. SALUTE E SANITA’

Il Coordinamento lancia un forte appello a tutte le Istituzioni e le forze sociali per un attivo e fattivo coinvolgimento di partecipazione al Forum e ai tavoli tematici per la programmazione settoriale, è importante adesso fare squadra e fare sistema tra tutti i soggetti che possano contribuire alla programmazione del territorio. Particolarmente importante per il ruolo svolto sarà il coinvolgimento dell’Università Kore di Enna, del Commissario del Libero Consorzio Comunale di Enna, dell’ASP di Enna, di tutti gli ordini professionali e degli studi di progettazione e delle associazioni datoriali non ancora presenti.

Il Coordinamento tornerà a riunirsi la mattina del 16 novembre, mentre per venerdì 19 novembre alle ore 09:30 è stata programmata l’assemblea generale del “Forum Enna 2030”, presso Sala Cerere ad Enna, dove verranno presentati i 10 tavoli tematici di lavoro e le attività fino a quel momento svolte.

Enna, 9.11.2021

La cabina di regia Forum Enna 2030

Maurizio Dipietro, Santo Li Volsi, Antonio Malaguarnera