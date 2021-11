Piazza Armerina – Buoni spesa, il consigliere Cimino: “Non si può solo pensare agli intrighi di palazzo, mettendo in secondo piano i cittadini”

COMUNICATO CONSIGLIERE TOTO’ CIMINO

In merito alle risposte fornite dall’assessore alla solidarietà sociale Salvo Cancarè per nome dell’amministrazione Cammarata in sede di C.C. del 28-Ottobre /21, sono doverose alcune precisazioni. Fermo restando che, l’amministrazione comunale sta, a mio avviso, perdendo tempo a non assegnare i buoni spesa relativi all’anno 2020 per un totale di euro 17.300 che dal Dicembre scorso giacciono nei cassetti del Comune e che deve immediatamente riaprire i bandi per l’assegnazione degli stessi, è ancora più grave che ancora non sia stato dato mandato agli uffici competenti, di adottare gli adempimenti necessari, affinchè vengano distribuiti a chi ne ha diritto, i buoni del “Fondo di solidarietà alimentare e sostegno alle famiglie in stato di bisogno 2021”, fondi che hanno portato nelle casse del Comune di Piazza Armerina ben 349.990, 98 euro. Soldi che da quasi tre mesi (09 Agosto 2021) sono nel conto corrente del comune e non da qualche giorno come affermato, mentendo in modo vergognoso, dall’assessore Cancarè nel corso dell’ultimo consiglio comunale.

Ci sono Comuni Siciliani, che già si sono adoperati per assegnare questi fondi. Anche l’Anci Sicilia ha già spiegato le modalità con cui vanno assegnati; una quota del fondo può essere utilizzata con finalità di riduzione della Tari e sulle utenze domestiche, ma anche per il pagamento dei canoni di locazione (Art. 53, c 1 DL 73/21), mentre l’assegnazione della restante parte ( Art. 6 D.L. 73/21) va impiegata necessariamente per le utenze non domestiche. Di fatto, l’amministrazione doveva solo approvare una Delibera di Giunta e dare mandato agli uffici preposti, dove fortunatamente ci sono persone competenti che più di noi sanno cosa fare, affinchè venisse predisposto un bando di assegnazione. Se lo avessero fatto già un mese fa, oggi forse saremmo stati nelle condizioni di assegnare questi fondi, invece no. Si sta aspettando forse Dicembre per dare più risalto all’assegnazione di questi fondi? Ricordo all’amministrazione che non ci saranno meriti specifici, considerando che tutti i comuni d’Italia beneficeranno di questo contributo e se molti cittadini e imprese Piazzesi usufruiranno di questa agevolazione, si ricordino invece che ci sono le scadenze della Tari e con questi fondi, molte famiglie e imprese, oggi avrebbero una boccata d’ossigeno e anziché rimandare il pagamento di alcune bollette (Tari), potrebbero pagarle regolarmente e il nostro Ente che non sta incassando quasi niente, potrebbe iniziare ad incassare.

Pertanto, auspico che già da domani l’amministrazione si adoperi con una Delibera di Giunta, affinchè venga dato mandato agli uffici competenti di predisporre gli atti necessari, in modo che le famiglie che versano in stato di bisogno, e le attività economiche che da quasi due anni stanno soffrendo, possano usufruire di queste agevolazioni che lo Stato Centrale ha messo a disposizione di tutti i comuni Italiani. Non si può solo pensare agli intrighi di palazzo, mettendo in secondo piano i cittadini. I giochi politici possono essere normali, ma la priorità va data sempre a chi è in difficoltà.

Consigliere Totò Cimino