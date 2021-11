La Nasa pronta a deviare un asteroide. La missione parte il 22 novembre

La Nasa sta per lanciare una sonda per colpire e deviare un asteroide nell’ambito di un programma finalizzato alla difesa della Terra da questo tipo di oggetti celesti. Ovviamente l’asteroide in questione non minaccia il nostro pianeta, é solo un bersaglio di prova.

La sonda Dart è una sonda spaziale teleguidata che sarà lanciata da un razzo di SpaceX il 24 novembre, alle 8.20 ora italiana dalla base di lancio di Vandemberg, in California. Dimorphos, l’obiettivo, é un asteroide con le dimensioni tipiche di quelli che potrebbero costituire una minaccia per la Terra.

L’impattore cinetico, così viene definito dalla NASA, consiste in una sonda spaziale la cui struttura principale è una scatola cubica, che misura poco più di un metro per lato ed é alimentata da due pannelli solari che, se completamente dispiegati, possono raggiungere una lunghezza di 8,5 metri.

È previsto che la sonda impatti l’asteroide, ad una velocità di circa 6,6 chilometri al secondo, alla fine di settembre 2022, quando Dimorphos si troverà ad una distanza di 11 milioni di chilometri dalla Terra, consentendo l’osservazione anche da telescopi terrestri. I calcoli prevedono che Dart modificherà la velocità del corpo celeste di circa l’1%, e tanto dovrebbe bastare a indurre un cambiamento apprezzabile nella sua traiettoria.

Insieme all’impattore cinetico statunitense, c’è anche un pezzo di Italia: sI chiama LiciaCube ed è il satellite compagno di Dart, che documenterà l’impatto e i suoi effetti direttamente sul posto. LiciaCube è stato realizzato dell’Agenzia Spaziale Italiana (Asi) e costruito da Argotec, un’azienda di ingegneria areospaziale torinese.