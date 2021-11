Bonus 18enni dal 2022 sarà erogato ogni anno

Il bonus 18enni verrà erogato anche dal 2022 per sempre ma non per tutti. Con la manovra finanziaria che è stata varata giovedì scorso dal Governo Draghi da un lato si vuole rendere il bonus diciotteni strutturale ma nel contempo si pone un reddito massimo di 25.000 euro. IL bonus 18enni può essere richiesto non solo da chi, residente in Italia, diventa MAGGIORENNE ma anche dai 18enni in possesso di permesso di soggiorno. Per la conferma del bonus 18enni anche nel 2022 strutturale, ma con il tetto di reddito ci sarà comunque da attendere. Quel che è certo, per ora, è che il bonus 18enni anche nel 2022 offrirà ai giovani una dote pari a ben 500 euro. Il bonus 18enni anche nel 2022 sarà inoltre spendibile pure per andare a teatro.