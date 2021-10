L’On. Luisa Lantieri: gli ex precari della provincia vengono ripagati pienamente per tanti sacrifici fatti

“La stabilizzazione dei precari dell’ex Provincia di Enna, avvenuta nel corso di quest’anno, ha rappresentato per me il raggiungimento di un obiettivo importante perché ha dato dignità al lavoro di numerosi dipendenti la cui precarietà era ormai divenuta insostenibile. Oggi apprendo con grande soddisfazione che agli stessi lavoratori sono state aumentate le ore lavorative, un altro passo avanti verso il pieno riconoscimento del valore aggiunto che questo personale produce all’interno dell’istituzione per la quale lavora.