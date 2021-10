Aggredito il sindaco di Caltanissetta. La solidarietà del sindaco di Enna Maurizio Dipietro

Ieri sera il Sindaco di Caltanissetta Roberto Gambino è stato aggredito mentre si trovava per strada. L’aggressore è un nisseno 51enne già noto alle forze dell’ordine che ha assalito il Primo Cittadino accusandolo di essere il responsabile della sua condizione abitativa.

In serata è giunta la solidarietà del suo collega di Enna, Maurizio Dipietro . “Esprimo a nome personale e della cittadinanza tutta la piena solidarietà e vicinanza al Sindaco di Caltanissetta, Roberto Gambino, per la vile aggressione subita. Questo ennesimo quanto grave episodio sta a dimostrare come troppo spesso i sindaci siano sempre più soli in prima linea ad affrontare il disagio economico e sociale, rendendosi spesso vittime di episodi di violenza gratuita. Tutto ciò non deve, tuttavia, farci perdere mai la tenacia e la dignità del ruolo istituzionale a cui i cittadini ci hanno chiamato. Cosa che, sono certo, farà anche il sindaco di Caltanissetta, continuando con coraggio a lavorare a favore e nell’interesse dei suoi concittadini”.