La Prefettura: rimane aperto lo svincolo di Enna sulla A19. Chiuderà il 2 novembre

La prefettura comunica che in relazione alle incerte condizioni meteorologiche che presumibilmente interesseranno anche questa Provincia nei prossimi giorni il Prefetto – di intesa con il Responsabile della Sezione Polizia Stradale di Enna – ha richiesto all’ANAS, in concomitanza dell’avvio dei lavori in oggetto, il differimento della chiusura dello svincolo di Enna della A19 che è stata, pertanto, differita al 2 novembre.