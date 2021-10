Piazza Armerina il mal tempo non da tregua: cade un albero in via Gen. Ciancio

Il mal tempo non da tregua a Piazza Armerina, a causa delle forti raffiche del vento è caduto un albero nella centralissima vis Cuancio, per fortuna non ci sono FERITI. L’allerta arancione viene prolungata anche per la giornata di lunedì 25 ottobre 2021, si prevede infatti un peggioramento già dalle ore pomeridiane della giornata odierna che persisterà per tutta la giornata di lunedì 25 ottobre. (foto in alto Giuseppe Di Vita, quella in basso di David Cartarrasa)