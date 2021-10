Leonforte, domani assemblea della Fiadel su problematiche del cantiere

E’ stata indetta dal segretario territoriale della Fiadel di Enna Salvatore Sauro un’ assemblea di tutti i lavoratori del comparto dell’ igiene ambientale di Leonforte per lunedi dalle ore 10 alle 12 per discutere delle problematiche sotto il versante delle retribuzioni che riguardano i lavori del cantiere di Leonforte. Non è da escludersi in caso di mancata risoluzione della problematica l’ indizione di uno sciopero del personale, anche se il sindacato tiene a precisare che verranno mantenuti i servizi minimi previsti dal contratto di lavoro. Nei giorni scorsi si è svolto un incontro, con i rappresentanti sindacali della Fiadel Sauro e Monzu’ e della Uil con Filippo Manuella presso la “Progitec S.r.l ” società che gestisce il servizio della raccolta dei rifiuti a Leonforte durante l’ incontro è stato evidenziato la necessità di tutelare i lavoratori e contestato riduzioni o tagli economici del costo del lavoro. All’ incontro che ha visto assente il Comune di Leonforte, hanno partecipato i vertici dell’ azienda i quali hanno fatto emergere l ‘ impossibilità da parte della società di coprire i servizi e i costi del personale se non vi è la certezza sulla copertura finanziaria da parte del Comune di Leonforte. L’ ente in un accordo tra le parti si era impegnato a riconoscere alla “Progitec” le differenze retributive tra quanto disposto nella gara e la consistenza di fatto del cantire in merito al pesonale, ma attualmente la copertura no0n è garantita. La “Progitec” dovrebbe anticipare fino al 31 dicembre circo 300 mila euro di cui 210 circa per il costo del personale. L’ azienda si è impegnata a non interrompere un servizio di pubblica utilità, ma è costretta a interrompere alcuni servizi accessori. “E’ nostro compito – ha dichiarato Salvatore Sauro (nella foto) – tutelare i lavoratori, i quali non possono fare le spese di alcuni intoppi amministrativi, mi auguro l’ assunzione di responsabilità da parte di tutti, per risolvere quanto prima la questione e dare serenità a tutte le maestranze garantendo un servizio importante per la collettività.”