Piazza Armerina – I Carabinieri sospendono l’attività di un esercizio pubblico

I Carabinieri della Compagnia Carabinieri di Piazza Armerina nell’ultimo fine settimana hanno predisposto un minuzioso controllo del territorio. Supportati da unità del Nucleo Ispettorato del Lavoro dei Carabinieri e dal Nucleo Cinofili dell’Arma di Nicolosi (CT) hanno eseguito diverse perquisizioni per la ricerca di sostanze stupefacenti ed armi. Ad un proprietario di un esercizio pubblico è stata sospesa la propria attività, i militari dell’Arma hanno infatti scoperto che su cinque lavoratori a disposizione dell’imprenditore tre lavoravano in nero e, inoltre, che non veniva rispettata la normativa anti-covid. Dovrà pagare una multa di 23.500 euro. Nel corso dei controlli del fine settimana sono state controllate 244 persone, 119 mezzi e 35 esercizi pubblici ed elevate sanzioni al Codice della Strada per oltre 6.000,00 euro.