ASP Enna. Tavolo tecnico per i lavoratori ASU

Istituito a Palermo dall’Assessorato della Salute il tavolo tecnico per la risoluzione della problematica dei lavoratori ASU (Attività Socialmente Utili) della provincia di Enna. Nominato componente del tavolo tecnico, per conto dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Enna, è il dott. Salvatore Lombardo, Direttore dell’Unità operativa Complessa Gestione delle Risorse Umane. L’attivazione del tavolo tecnico, di cui fa parte anche l’Ufficio di Gabinetto dell’Assessorato della Famiglia, Politiche Sociali e del Lavoro, fa seguito alla richiesta avanzata dall’ASP di Enna per per determinare l’eventuale utilizzazione di personale ASU presso l’Azienda Sanitaria ennese.