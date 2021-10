Il libro di Francesco Paolo Orlando-“Harris il fondatore del Rotary” presentato a Piazza Armerina

Nei locali dell’hotel Villa Romana si è svolta la presentazione del libro di Francesco Paolo Orlando-Harris il fondatore del Rotary-.L’autore,socio del Rotary Club di Piazza Armerina presieduto da Elio Savoca,ha voluto far conoscere e rimarcare,con questa interessante pubblicazione i valori e il significato che incarnano i principi del Rotary per ogni rotariano e per ogni uomo che è proteso all’aiuto del prossimo,esprimendo quindi,anche incosapevolmente e potenzialmente i principi che hanno ispirato e caratterizzato la vita di Paul Harris.Il libro,che non ha scopo di lucro,non è in vendita,e ogni eventuale offerta sarà devoluta alla Rotary Foundation.Dopo i saluti del Presidente e dell’Assistente del Governatore Cristian Sante Pocorobba, l’autore ha svolto un’elegante e inusuale presentazione dei contenuti della sua pubblicazione, facendo intervenire alcuni soci a rappresentare i punti salienti concepiti da Paul Harris che costituiscono i cardini del Rotary Internazional. E’seguita la proiezione di un video e,alla fine dei lavori una conviviale.