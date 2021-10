Rimedi alla crisi, arriva a Enna lo “Sportello Energia” di Confesercenti

Venerdì 8 ottobre nella sede provinciale di Confesercenti (Viale Unità D’Italia 35/A) si celebrerà “Energy day” con l’inaugurazione dello “sportello energia” e una video call in diretta con il Consorzio Nazionale Innova Energia.

Innova Energia è un Consorzio senza scopo di lucro promosso da Confesercenti Nazionale al fine di consentire a tutti gli associati che, gratuitamente, vi aderiscono di risparmiare sui costi dell’energia elettrica e del gas, sfruttando le opportunità offerte dalla liberalizzazione del mercato.

Il Consorzio Innova Energia – nato per aiutare gli imprenditori nel periodo di crisi – oggi è diventato uno strumento utilizzato in tutta Italia, con oltre 4 mila soci. Come riesce nella sua mission? Aggregando numerose aziende su tutto il territorio nazionale, gestisce ad oggi un considerevole numero di utenze ed un volume pari a circa 71 milioni di kWh e 4,5 milioni di mc di gas, che gli conferiscono un forte potere contrattuale e, quindi, la possibilità di ottenere dai fornitori di energia prezzi estremamente convenienti, che la singola azienda non potrebbe ottenere con i suoi soli consumi.

“La sua e la nostra finalità – spiega il direttore di Confesercenti Enna Santo Li Volsi – è quella di assistere le imprese per ottenere sconti sulle bollette di energia e gas e consulenza sulle pratiche energetiche. Non siamo né un rivenditore né un call center ma teniamo a migliorare la vita dei nostri soci, per questo si avvia oggi questa iniziativa con due specialisti formati e dedicati a questo servizio. Il nostro operatore potrà ad esempio verificare gratuitamente anche le accise applicate in bollette e rivalutare tutto”.

L’attività del Consorzio consiste nel valutare costantemente le offerte di energia presenti sul mercato libero (spesso intricate e di difficile interpretazione, come sappiamo) al fine di scegliere il fornitore che applica le condizioni più vantaggiose: una volta individuato il fornitore (serio ed affidabile, oltre che economicamente conveniente), a tutti i consorziati vengono applicati i prezzi contrattati dal Consorzio.

Contattaci su whatsapp al numero 3755440554 – oppure via mail: energia@confesercentienna.it

Ecco il link per il collegamento di venerdì ore 11,30: https://meet.google.com/vxd-ybep-mjx