Ente Autodromo di Pergusa: nominato il nuovo CDA ritargato Mario Sgrò

Si riaccendono i motori all’autodromo di Pergusa. Dopo il rinvio chiesto la settimana scorsa dal Comune di Enna, l’assemblea dei soci ha nominato questa mattina, il nuovo Consiglio di amministrazione e il suo Presidente. L’assemblea, presieduta dal commissario straordinario del Libero Consorzio Comunale di Enna, Girolamo Di Fazio, e composta dal Comune capoluogo e dall’ACI, su proposta del Sindaco, Maurizio Dipietro, ha scelto la continuità votando all’unanimità alla guida del CDA l’uscente Mario Sgrò. L’Assemblea ha anche nominato Alessandro Battaglia e Giuseppe Di Franco quali componenti il Consiglio di amministrazione, rispettivamente indicati dall’ACI e dal Libero Consorzio.” Non posso che salutare positivamente il nuovo Consiglio di amministrazione- ha dichiarato Di Fazio- che ritengo abbia le carte in regola per fare un ottimo lavoro nella direzione già intrapresa del rilancio dell’autodromo.

Alla luce dei risultati è servita la pausa di riflessione a trovare insieme una soluzione condivisa con il territorio e che soprattutto possa creare le condizioni per far si che l’attività motoristica di Pergusa possa diventare un motore di crescita economica, in un progetto globale che punti soprattutto alla sostenibilità. Le due componenti indissolubili, autodromo e riserva, devono coesistere, devono dialogare per far si che questo luogo che coniuga ambiente, sostenibilità, mito e sport possa diventare un forte attrattore turistico per il territorio. Da parte nostra è massimo l’impegno per migliorare la fruibilità della Riserva, sono certo che insieme al nuovo Consiglio di amministrazione dell’autodromo si possano mettere a sistema azioni capaci di ridare lustro ai luoghi e linfa economica al territorio”. La prossima settimana si terrà una conferenza stampa nel corso della quale sarà reso noto il programma della prossima stagione motoristica che si preannuncia essere abbastanza corposo.