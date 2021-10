Carabinieri: va in pensione il Luogotenente Walter Luigi Lodico in servizio al Comando Provinciale di Enna

Va in pensione, dopo trentotto anni di servizio nell’Arma dei Carabinieri e per raggiunti limiti d’età, il Luogotenente Walter Luigi Lodico, in servizio al Comando Provinciale di Enna. Originario di Caltanissetta, si è arruolato nell’Arma nel 1983, raggiungendo il grado apicale del ruolo Ispettori nel 2014. Ha prestato servizio nelle città di Messina, Roma, Palermo e Napoli nonché per ultimo a Enna, ove dal 2005 al 2019 ha comandato il Nucleo Informativo, tutte sedi nelle quali, assegnato a Reparti particolarmente impegnativi, si è fatto apprezzare per la sua ineccepibile professionalità ed esemplari qualità umane. Laureatosi a Napoli in “Scienze dell’Educazione e della Formazione”, ha conseguito, in riconoscimento alle sue capacità, varie onorificenze e benemerenze militari, oltre quella più prestigiosa di “Cavaliere dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana” conferitagli dal Presidente della Repubblica in data 2 giugno 2017.