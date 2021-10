Il comune di Enna nomina un componente del cda dell’Ente Autodromo di Pergusa

In riferimento alla nomina del componente di competenza del Comune di Enna in seno al Consiglio di Amministrazione dell’Ente Autodromo di Pergusa, il Sindaco di Enna, Maurizio Dipietro, ha rilasciato la seguente dichiarazione:

“Dopo una fase di riflessione che le forze civiche e politiche di maggioranza mi avevano chiesto per poter valutare i risultati e indicare le prospettive degli enti nei quali il Comune esprime un proprio rappresentante, in primo luogo l’Ente Autodromo di Pergusa, e dopo che la forza politica che aveva chiesto di poter formulare una proposta di nomina mi ha comunicato di non volere indicare nessun nominativo, ho avocato a me la scelta del rappresentante del Comune all’interno del consiglio di amministrazione dell’Ente Autodromo ed ho deciso di confermare la fiducia a Mario Sgrò, da me voluto alla guida dell’Ente cinque anni or sono, che ha lavorato in una situazione di grande difficoltà ed ha conseguito i risultati che ci eravamo prefissi. Sono certo che la continuità nella “governance” consentirà all’Ente Autodromo di proseguire sulla strada tracciata e di raggiungere l’obiettivo di riportare ad Enna le manifestazioni motoristiche e non solo che hanno reso celebre il circuito in passato e confido nella condivisione della designazione comunale anche da parte degli altri soci per l’elezione alla presidenza dell’Ente”.