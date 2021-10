ASP Enna. Lettera di commiato del Presidente del CCA ai soci e alla Direzione Aziendale

Lettera di commiato rivolta ai presidenti delle associazioni di volontariato e alla Direzione dell’ASP di Enna dal dott. Tommaso Careri, Presidente del Comitato Consultivo Aziendale, organismo in scadenza come da decreti regionali che ne regolarizzano funzioni e compiti. Il CCA, organo previsto dalla Legge di Riforma del Servizio Sanitario Regionale, è costituito dai rappresentanti delle Associazioni di Volontariato e degli Organismi di tutela degli operatori sanitari, come Ordini e Collegi. Il Comitato Consultivo dell’ASP di Enna è stato rinnovato l’ultima volta tre anni fa, nel 2018, e sono in itinere gli atti propedeutici al suo rinnovo che avverrà in seguito alla pubblicazione di Avviso Pubblico emanato con deliberazione dell’ASP.

Cari soci,

è arrivato il termine del mio mandato come Presidente del CCA dell’ASP di Enna che definisco davvero “intenso” per la nostra comunità provinciale. Già prima della pandemia, si erano realizzate molte iniziative insieme, come le migliorie apportate sul piano dell’umanizzazione nei presidi ospedalieri o numerosi interventi ed incontri con la direzione su segnalazioni ricevute dai tanti afferenti al nostro Comitato. Abbiamo vissuto insieme un cambiamento radicale nel modo di pensare e di interpretare i bisogni dei cittadini infatti con grande senso civico e con entusiasmo è stata portata avanti l’idea di dare ascolto alle tante richieste o segnalazioni di disservizi o implementazione di servizi, come ad esempio la nuova corsia per non vedenti presso il P.O. Umberto I di Enna con le segnaletiche relative. Posso affermare che la direzione aziendale ha mostrato una buona disponibilità e voglia di accogliere le richiesta del CCA e affrontarle nel breve tempo, quando era possibile. Io personalmente ho voluto, come sempre faccio, mettere il cuore in ogni azione, in ogni decisione, in ogni cosa che ho cercato di fare per il mio e per il nostro Comitato. Ho sempre sognato di avere la possibilità di servire il mio territorio e aver ricevuto la fiducia delle associazioni di volontariato della Provincia di Enna è stato davvero un grande onore. Per onorare questa fiducia ho fatto tutto il mio meglio e insieme a me lo hanno fatto tutti i soci che hanno condiviso questa straordinaria avventura. Il dialogo e il confronto con i cittadini è stato costante e forte, non siamo stati ciechi o sordi e abbiamo tentato sempre di rispondere ad ogni osservazione e ad ogni criticità. Ringrazio la dott.ssa Santarelli per il costante sostegno e supporto nel mediare con l’Azienda Sanitaria, il dott. Francesco Iudica, il dott. Emanuele Cassarà e tutta la direzione aziendale per la grande disponibilità e sensibilità, il direttivo del CCA per la collaborazione e tutti i soci per la grande laboriosità mostrata. E’ stato un viaggio bellissimo che sono pronto a continuare con un entusiasmo ancora maggiore. Ora diamo spazio alle nuove elezioni augurando a tutti voi il meglio. Cari saluti, Tommaso Careri”.