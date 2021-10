UDC, Maggio:”soddisfazione per adesione di Roberto Lagalla al partito”

“L’adesione di Roberto Lagalla alla comunità politica dell’UDC, è motivo di significativa soddisfazione, mia personale e per la nostra comunità tutta, la competenza, la moderazione e l’autorevolezza dell’Assessore Lagalla, il cui altissimo profilo umano e professionale è universalmente riconosciuto, attribuisce all’azione politica del nostro Partito un’impronta decisa in favore di quel decoro e quella dignità che la storia democratico-cristiana ci consegna. Con Roberto Lagalla il partito è pronto ad affrontare al meglio le sfide politiche che si delineano nel futuro prossimo. È con estrema gioia che la comunità UDC della Provincia di Enna ne accoglie la notizia. Esprimo, altresì, le mie congratulazioni al coordinatore regionale Decio Terrana ed al nostro Segretario Nazionale Lorenzo Cesa per questo importante successo politico”. Lo rende noto Andrea Maggio commissario provinciale Udc